Leeds United, eski menajeri Bielsa ile 1.1 gol ortalamasına sahip olurken, Marsch yönetiminde 1.5 gol ortalamasını yakalarken kalesinde maç başına gördüğü 2.3 golü de aştı maçta sekiz gol yiyerek 1.3’e çekti.

Sezonun ilk 26 maçında maç başına 0.9 puan toplayan Premier Lig ekibi, değişimden sonra 6 maçta ortalamayı 1.7 puana çıkardı.

Marcelo Bielsa ile yüzde 19 kazanma oranına sahip olan sarı beyazlılar, ABD’li menajer ile bu oranı yüzde 50'ye çıkarttı.

Leeds United, Premier Lig'de 33 puan -30 averaj ile 16. sırada yer alıyor.