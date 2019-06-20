'Hoca da buluruz, oyuncu da alırız'

Süper Lig ekipleri transfere hızlı girerken, Ankaragücü’nde ise büyük bir sessizlik hakim. Transfer yasağı bulunan Sarı- Lacivertliler, Mustafa Kaplan’ın ardından yeni hocasını da henüz belirlemedi. Başkan Mehmet Yiğiner ise “Acele etmiyoruz, rahatız” mesajı gönderdi. Yiğiner, “Özellikle hoca konusundaki aceleci değiliz. Sadece bizde değil, pek çok kulüpte transfer yasağı var. Bunu aşmak için baya bir yol aldık. Zaten her sene biz son günlere kalıyoruz. Önümüzde 1-2 aylık daha süre zaten var. 10 gün içinde en doğru hoca kararını verip, en iyi transferleri yapacağız” ifadelerini kullandı.