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HJK Helsinki-Fenerbahçe maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 17:36 Son Güncelleme:
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HJK Helsinki-Fenerbahçe maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek

Helsinki Futbol Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Peter Kralovic yapacak.

Sarı-lacivertli takım, HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.

AA

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