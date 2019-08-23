Hızlı ve disiplinli: Kevin N’Koudou

Beşiktaş’ın yeni transferi Kevin N’Koudou, Marsilya’da geçirdiği başarılı dönemin ardından İngiltere’nin yolunu tuttu ama umduğunu bulamadı.

2015-16 sezonunda UEFA tarafından Avrupa’da en iyi 30 oyuncu arasında gösterilen N’Koudou, Tottenham Menajeri Pochettino’nun isteğiyle 11 milyon euroya transfer edildi. Londra ekibindeki ilk sezonunda bulduğu fırsatları değerlendirememesi, N’Koudou için sonrasında kadroya dahi giremediği iki yıllık bir süreci başlattı.

En önemli özelliği sürati olan N’Koudou kanatta çizdiği çalışkan görüntü, topla hareketlenmesi ve rakip savunmacıları üzerine çekmesiyle biliniyor. Her iki ayağını da iyi kullanması, kendisini savunanların işini zorlaştırırken, kanattan sıfıra inmesi ve içeri girerek kaleye gitmesi yönünde de kendisine büyük rahatlık sağlıyor. Açık alanda yeteneklerini gözler önüne seren Kevin N’Koudou, çabuk hızlanmasının avantajını bu tip durumlarda avantaja dönüştürüyor. Yakın markaj yapıldığı durumlarda bocalaması, en önemli handikaplarından bir tanesi. Marsilya’da oynadığı dönemde hücum başarısına karşın maç başına üç top kaybıyla ilk sıradaydı.

Marsilya örneğindeki gibi düzenli forma giymesi halinde performansını yükselten N’Koudou savunma yapmayı seven bir isim. La Provence gazetesine verdiği bir röportajda savunma konusundaki düşüncelerini paylaşan Fransız oyuncu, “Hücumdan önce, nasıl iyi savunma yapacağınızı öğrenmeniz gerekir. Yetiştiğim takımların antrenmanlarında benden hep pres yapmam istenirdi. Bu tip bir oyun tarzı bana da son derece uygun ve bu konuda sahada elimden geleni yapıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

(Milliyet)