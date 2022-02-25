UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Dinamo Zagreb, Sevilla'yı konuk etti. 90 dakikayı 65. dakikada Mislav Orsic'in attığı golle Dinamo Zagreb kazandı ancak tur bileti İspanyol ekibinin oldu.

İlk maçı 3-1 kazanan İspanyol ekibi, 1-0 kaybetmesine rağmen Son 16'ya yükselen taraf oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Diego Carlos'un yerine oyuna dahil olan Thomas Delaney, 63. ve 90. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla ihraç edildi. Danimarkalı orta saha, Son 16'nın ilk maçında cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.