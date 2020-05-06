Hırvatistan'da Devlet Spor Dairesi Sekreteri Tomislav Druzak, Halk Sağlık Enstitüsü temsilcileri ile yaptığı görüşme sonrası liglerin başlama tarihleri belirlendi.

Hırvatistan Kupası Yarı Final maçlarının 30 Mayıs'ta başlayacağı belirtilirken HNL'nin yani 1. ligin de 6 Haziran'da start alacağı aktarıldı. Yapılan programa göre ise kupa finali 1 Ağustos'ta oynanacak.

Takımların birbirleri ile 4 kez karşılaştığı Hırvatistan Ligi'nde 26 maç geride kalırken sezonun tamamlanması adına 10 haftanın daha oynanması gerekiyor.

İkinci lig, alt ligler ve gençlik ligleri ise iptal edildi. İkinci ligde lider durumda olan Sibenik'in durumu ise merak ediliyor.

41 puanla lider Sibenik, en yakın rakibine 5 puan fark atarken ilk 2'nin çıkma şansını yakalayacağı tabloda ise 3. ile arasında 8 puanlık bir fark bulunuyordu.