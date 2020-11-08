Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, açıklamış olduğu aday kadro için yedekte tuttuğu 5 oyuncuyu da aday kadroya dâhil etti.

Bu kararın ardından, kaleci Lovre Kalinić (Aston Villa), defans oyuncuları Marin Pongračić (Wolfsburg), Josip Juranović (Legia Varşova), orta saha Toma Bašić (Bordeaux) ve hücum oyuncusu Antonio Čolak (PAOK) da İstanbul’a gelecek.

Andrej Kramarić, Hırvatistan’ın kasım ayı maçlarında yok

Hoffenheim'in santrforu Andrej Kramarić, adductor kasındaki problem nedeniyle Hırvatistan Milli Takımı'nın kasım ayı maçlarında yer alamayacak. Futbolcu, zaten koronavirüs pozitif çıkması nedeniyle son iki haftadır antrenman yapmıyordu.

Murat Akbaş