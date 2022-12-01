Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika, son maçlarında karşı karşıya geldi. 4 puanlı Hırvatistan, beraberlikte adını son 16'ya yazdıracaktı. Belçika için ise Fas yenilgisi, işleri zora sokmuştu. Şeytanlar mutlaka kazanması gerektiği karşılaşmada hayal kırıklığı yaşadı.

Penaltı kararı iptal edildi

Mücadele hızlı başladı. 18'de Hırvatistan penaltı kazandı. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonda ofsayt tespit edildi ve hakem Anthony Taylor kararını iptal etti. Karşılıklı ataklara rağmen ilk 45'ten gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise galibiyete ihtiyaç duyan Belçika baskısı vardı.

Lukaku direğe takıldı!

Şeytanlar oyunu Hırvatistan yarı sahasına yıktı. 60'ta golcü oyuncu Romelu Lukaku direğe takıldı. Bir türlü aranılan gol bulunamadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz tamamlandı.

Sürpriz lider!

Grubun diğer maçında ise Fas, Dünya Kupası'na veda etmesi kesinleşen Kanada'yı 2-1 devirdi. Bu sonuçlarla Kuzey Afrika ekibi F Grubu'nu sürpriz bir şekilde zirvede tamamlarken, Hırvatistan ikinci olarak son 16 biletini aldı. 'Altın jenerasyon' olarak lanse edilen yıldızlar topluluğu Belçika ise Katar'a veda etti.





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

2' Hırvatistan maça hızlı girdi... Sol çaprazdan ceza sahasına giren Perisic sağ ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin hemen sağ tarafından dışarı gidiyor.

13' Hızlı gelişen atakta topla birlikte ceza yayına sokulan Kevin De Bruyne pasını ceza yayı sol tarafına hareketlenen Mertens'e gönderdi, Galatasaraylı yıldız topla buluşur buluşmaz vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

PENALTI!

15' Carrasco'nun ceza alanı içinde Kramaric'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Anthony Taylor penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI İPTAL!

18' VAR incelemesi sonrasında pozisyon öncesinde ofsayt olduğu tespit edildi. Penaltı kararı iptal...

42' Sağ kanattan gelişen atakta Dendoncker son çizgiye inerek ceza sahasına giriyor ve pasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderiyor ancak bu noktaya hareketlenen Mertens istediği vuruşunu yapamadı.

45' Ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Sosa doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gitti.

45+2' Sosa sol kanattan gelişen atakta son çizgiye inerek ortasını yaptı, kafalardan seken top ceza yayı sağ tarafında Juranovic'in önüne düştü. Hırvat oyuncu bekletmeden vuruşunu yaptı ancak çerçeveyi bulamadı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

49' Sağ çaprazdan topla buluşan De Bruyne ortasını uzak direğe doğru gönderdi, Lukaku kafayı vurdu ancak top kalecinin üstüne gidiyor.

50' Gvardiol'un ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kovacic sağ ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak kaleci Thibaut Courtois sol üst köşeye uzanarak gole izin vermiyor.

51' Lukaku'nun pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan De Bruyne dönerek çok sert vurdu ama isabetsiz.

54' Ceza yayı sol tarafında topla buluşan Brozovic vurdu, Courtois sol köşeden çıkardı. Pozisyonun devamında sağ çaprazdan ceza sahasına giren kaptan Modric kaleyi düşündü ancak yine Courtois başarılı.

DİREK!

60' Belçika gole çok yaklaştı! Sol çaprazdan ceza alanına giren Carrasco vurdu, savunmadan seken top penaltı noktasının yakınında Lukaku'nun önünde kaldı. Yıldız oyuncu düzeltti, çok sert vurdu ancak top yan direkten oyuna döndü.

68' Petkovic sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına girdi ve son çizgiye inerek ortasını ceza yayına doğru gönderdi. Bu noktada topu göğsü ile kontrol ederek ceza sahasına giren Modric vurdu ancak Courtais yine kalesini gole kapattı.

69' Sağ çaprazdan ceza sahasına giren De Bruyne doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Livakovic üzerine gelen bu topu iki hamlede kontrol etmeyi başarıyor.

LUKAKU ÇOK NET KAÇIRDI!

89' Belçika'da sağ kanattan arka direğe orta yapıldı, kaleciyi aşan topta Lukaku boş kaleye vuramadı!

90' Karşılaşmanın sonuna +4 ekleniyor.

Mücadele sona erdi.

Hırvatistan-Belçika 11'ler:

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Perisic, Livaja.

Belçika: Courtois, Alderweireld, Dendoncker, Vertonghen, Meunier, Witsel, Castagne, De Bruyne, Carrasco, Mertens, Trossard

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