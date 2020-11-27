A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye, grubun üçüncü maçında lider durumdaki Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, grupta oynadığı ilk 2 maçı kaybederken ilk galibiyetinin peşinde olacak. Shane Larkin'in de katıldığı Milli Takımımız, ilk galibiyetini ararken 2'de 2 yapmış durumdaki Hırvatistan ise yenilmezliğini sürdürmek istiyor.

Hırvatistan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın Hırvatistan ile oynayacağı zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak ve NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma Türkiye'de oynanıyor

İstanbul’un ev sahipliğinde yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Milli Takım, 27 Kasım Cuma günü saat 19.00’da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00’de Hollanda ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Orhun Ene: İki maçımız da çok kritik

Ay-yıldızlıların yeni başantrenörü Orhun Ene ise bu dönemde mental hazırlığın daha önemli olduğuna dikkat çekti. Ene, "Bizim için çok önemli olan iki maça, kısa bir hazırlık dönemi geçirerek gireceğiz. FIBA ve Euroleague fikstürleri nedeniyle milli takımlar için uzun bir hazırlanma süresi kalmıyor ancak bu, her ülke için geçerli. Biz kaliteli oyunculardan ve fark yaratabilecek gençlerden oluşan bir takımız. Bu dönemde mental anlamdaki hazırlık, teknik anlamdaki hazırlıktan daha önemli. İki maçımız da çok kritik. Maça çıkan her oyuncumuz kazanmayı en çok isteyen isimler olmalı. Bu kısa çalışma döneminde beraber oynama ritmini ve belirli düzenleri oturtacağız. Maç içinde ortaya koyacağımız enerji ile de istediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz. Hepimiz için milli takımın parçası olmak çok değerli ancak burada ister istemez en önemli öncelik kazanmak. Umarım Pazar günü sonunda istediğimiz sonuçları almış olacağız" dedi.

Shane Larkin'in Milli Takım heyecanı

İlk kez formayı giyecek olmanın heyecanını yaşayan Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin şunları söyledi: "Büyük bir heyecan yaşıyorum. Uzun zamandır beklediğim Türkiye formasına kavuşacağım için çok mutluyum. Türk Milli Takımı formasıyla maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi en büyük amacım parkede bu forma için yararlı olabilmek."

Doğuş Balbay: Öncelikle Hırvatistan maçına konsantre oluyoruz

Milli takımın kaptanı Doğuş Balbay, iki karşılaşma için "FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde birbirinden kritik 2 maça çıkacağız. Belki ev sahibi avantajımızı dolu tribünlerle kullanamayacağız ancak Türk halkının kalbinin televizyon başında bizlerle olacağını biliyoruz. Yeni başantrenörümüz ve genç oyuncularımızla güzel bir birliktelik yakaladık. Buradaki herkes milli formanın önemini ve değerini biliyor. Sahaya çıktığımızda da bunu en iyi şekilde yansıtacağımıza inanıyorum. 2 maçımızı da kazanabileceğimizi düşünüyorum ancak öncelikle Hırvatistan maçına konsantre oluyoruz. Adım adım ilerlememiz gerekiyor. Umarım tüm mücadelemizi sahaya koyar ve galip geliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Milli Takımımızın kadrosu

Ege Arar (Aliağa Petkimspor), Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Sertaç Şanlı, Tolga Geçim (Anadolu Efes), Alperen Şengün, Şehmus Hazer (Beşiktaş), Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Metehan Akyel (Empera Halı Gaziantep Basketbol), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Yiğit Arslan (Galatasaray), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ)



