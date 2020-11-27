Hırvatistan - Türkiye (CANLI)

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında lider durumdaki Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, grupta oynadığı ilk 2 maçı kaybederken ilk galibiyetinin peşinde olacak. Shane Larkin'in de katıldığı Milli Takımımız, ilk galibiyetini ararken 2'de 2 yapmış durumdaki Hırvatistan ise yenilmezliğini sürdürmek istiyor.

İlk Çeyrek: Hırvatistan 24-7 Türkiye

İlk Yarı: Hırvatistan 45-24 Türkiye

Hırvatistan - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın Hırvatistan ile oynayacağı zorlu mücadele TSİ 19:00'da başladı ve NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Bakan Kasapoğlu, maçı izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Hırvatistan ile oynadığı maçı izledi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı locadan takip eden Bakan Kasapoğlu’na, Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri eşlik etti.

Orhun Ene’nin ikinci dönemindeki ilk maçı

A Milli Takım’da başantrenör Orhun Ene, ikinci dönemindeki ilk sınavını Hırvatistan karşısında verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından görevden alınan Ufuk Sarıca yerine getirilen Ene, 2011 yılında da ay-yıldızlı takımı çalıştırmıştı. Milli takım, Orhun Ene yönetiminde çıktığı 17 maçta 8 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşamıştı.