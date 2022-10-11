Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic: En zoru Türkiye

A Milli Takımımız, EURO 2024 kura çekiminde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. İlk iki sırayı alan takımlar, Almanya'daki finallere katılacak. Elemelere 25 Mart 2023'te deplasmandaki Ermenistan maçıyla başlayacağız, 21 Kasım'da Galler'in sahasındaki karşılaşmayla da nokta koyacağız. Grubumuzda Hırvatlar'ın teknik direktörü ZlatkoDalic,"Favori biziz. Kurada 4. torbadan Türkiye çıktı. Türkiye, gruptaki en zor takım. Kadrolarında çok yetenekli oyuncular var. Diğer rakiplere de saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Page: Gruptan memnunuz

Galler'in hocası Robert Page ise "Gruptan memnunuz. Türkiye ile de daha önce EURO 2020'de oynadık. Elbette onlarda bir değişim söz konusu. Neler olacağını bilmiyoruz. Biz de 10 yıldır bir aradayız ve yaşlanıyoruz. Zor bir test bizi bekliyor" dedi.

İşte maç takvimimiz

Tarih Rakip

25 Mart 2023 Ermenistan (d)

28 Mart 2023 Hırvatistan

16 Haziran 2023 Letonya (d)

19 Haziran 2023 Galler

8 Eylül 2023 Ermenistan

12 Ekim 2023 Hırvatistan (d)

15 Ekim 2023 Letonya

21 Kasım 2023 Galler (d)