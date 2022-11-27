Hırvatistan - Kanada maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Dünya Kupası)

İlk maçında Fas'la golsüz berabere kalan Hırvatistan Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında bugün Kanada ile karşılaşacak. Kanada ise ilk maçta Belçika'ya kaybetmişti. İki takım da ilk üç puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Hırvatistan - Kanada maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Khalifa Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Uruguay Futbol Federasyonu'ndan Andres Matonte yönetecek. TRT 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hırvatistan - Kanada muhtemel 11'ler

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic

Kanada: Borjan, Laryea, Johnston, Vitoria, Miller, Davies, Buchanan, Atiba, Eustaquio, Larin, David

Atiba ve Larin'li Kanada, bu karşılaşmadan da mağlup ayrılması halinde Katar 2022'ye veda edecek.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez rakip olacak.

DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

13.00 Japonya - Kosta Rika / TRT 1

16.00 Belçika - Fas / TRT 1

19.00 Hırvatistan - Kanada / TRT 1

22.00 İspanya - Almanya / TRT 1