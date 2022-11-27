Hırvatistan - Kanada maçı CANLI (2022 Dünya Kupası F Grubu)

Gruba Fas beraberliği ile başlayan Hırvatistan, 3 puanı kapıp gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. İlk maçında Belçika'ya kaybeden Kanada ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Atiba ve Larin'li Kanada, bu karşılaşmadan da mağlup ayrılması halinde Katar 2022'ye veda edecek. Gruptaki diğer maçta Belçika'yı deplasmanda 2-0'la geçen Fas, 4 puanla liderlik koltuğunda. Belçika, 3 puanla 2. sırada yer alırken 1 maçı eksik olan ve 1 puanı bulunan Hırvatistan 3., puansız Kanada ise son sırada.





ırvatistan - Kanada maçı hangi kanalda?

Khalifa Stadı'nda oynanan ve bu akşam saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Uruguay Futbol Federasyonu'ndan Andres Matonte yönetiyor. TRT 1'den canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detayları haberimizde.





Hırvatistan - Kanada ilk 11'ler

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic

Kanada: Borjan, Laryea, Johnston, Vitoria, Miller, Davies, Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Larin; David

DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

13.00 Japonya 0-1 Kosta Rika

16.00 Belçika 0-2 Fas

19.00 Hırvatistan - Kanada / TRT 1

22.00 İspanya - Almanya / TRT 1