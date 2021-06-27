Avrupa futbolunun iki devi Hırvatistan ile İspanya, EURO 2020'de çeyrek finale çıkmak adına kozlarını Danimarka'nın Başkenti Kopenhag’daki Parken Stadı'nda paylaşacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadelede başarılı hakemimizin yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak. Hırvatlar'da sağ bekte Juranovic'in, Vrsaljko'nun bir adım önünde olduğu konuşuluyor. İki takımın daha önceki kapışmalarında 3 kez Hırvatlar, 4 kez İspanyollar kazandı, 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Bu maçın galibi, Fransa-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 2 Temmuz'da çeyrek finalde karşılaşacak.

Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parken Stadı'nda oynanacak Hırvatistan - İspanya maçını Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek. TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Hırvatistan - İspanya muhtemel 11'ler:

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic (Vrsaljko), Vida, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Vlacic, Rebic, Petkovic

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta (Llorente), Eric Garcia, Laporte, Alba, Koke, Busquets, Pedri, Sarabia, Moreno, Morata

Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek. Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020’nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda yapılacak finalde belli olacak.

Ivan Perisic'ten kötü haber

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya ile karşılaşacak Hırvatistan'dan kötü bir haber geldi. Hırvatlar'ın en önemli yıldızları arasında yer alan Ivan Perisic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. 32 yaşındaki hücum oyuncusunun 10 gün karantina altında kalacağı belirtildi. Ülkesi adına 3 grup maçında da görev alan ve rakip fileleri 2 kez havalandıran Perisic, İspanya karşısında forma giyemeyecek.