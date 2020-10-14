Hırvatistan - Fransa (CANLI) Hırvatistan - Fransa maçı hangi kanalda?
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta kritik bir maç oynanıyor. Portekiz'in ardından 2. sırada yer alan Fransa, Hırvatistan'a konuk oluyor. İstediği sonuçları alamayan Hırvatların kazanmaktan başka çaresi yok. Fransa ise evine galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. S Sport'tan naklen yayınlanan 90 dakikanın skor takibi haberimizde.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında Hırvatistan ile Fransa kozlarını paylaşıyor. 2018 Dünya Kupası finalistleri arasında oynanan maçın skoru futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 7 puanlı Fransa, rakibini devirip lider Portekiz'in puan kaybının beklemenin hesaplarını yapıyor. 3 puanla 3. sırada bulunan Hırvatistan'ın ise kazanmaktan başka çaresi yok. İki takım arasında oynanan ilk maçı Fransa 4-2 galip tamamlamıştı. Hırvatistan'da Beşiktaş forması giyen Vida ile Fransa'da eski Galatasaraylı Nzonzi sahaya ilk 11'de çıktı. Çaykur Rizespor 'un Hırvat sol beki Melnjak ise yedek kulübesinde.
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Hırvatistan-Fransa ilk 11'ler:
Hırvatistan: Livakovic, Barisic, Vida, Lovren, Uremovic, Badelj, Modric, Vlasic, Pasalic, Perisic, Petkovic
Fransa: Lloris, Ferland Mendy, Varane, Lenglet, Digne, Tolisso, Nzonzi, Rabiot, Mbappe, Griezmann, Martial
Hırvatistan-Fransa maçı hangi kanalda?
Maksimir Stadı'nda oynanan maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetiyor. TSİ 21.45'te başlayan ve S Sport'tan yayınlanan maçın canlı skor takibi haberimizde.