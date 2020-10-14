UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında Hırvatistan ile Fransa kozlarını paylaşıyor. 2018 Dünya Kupası finalistleri arasında oynanan maçın skoru futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 7 puanlı Fransa, rakibini devirip lider Portekiz'in puan kaybının beklemenin hesaplarını yapıyor. 3 puanla 3. sırada bulunan Hırvatistan'ın ise kazanmaktan başka çaresi yok. İki takım arasında oynanan ilk maçı Fransa 4-2 galip tamamlamıştı. Hırvatistan'da Beşiktaş forması giyen Vida ile Fransa'da eski Galatasaraylı Nzonzi sahaya ilk 11'de çıktı. Çaykur Rizespor 'un Hırvat sol beki Melnjak ise yedek kulübesinde.

Hırvatistan-Fransa ilk 11'ler:

Hırvatistan: Livakovic, Barisic, Vida, Lovren, Uremovic, Badelj, Modric, Vlasic, Pasalic, Perisic, Petkovic

Fransa: Lloris, Ferland Mendy, Varane, Lenglet, Digne, Tolisso, Nzonzi, Rabiot, Mbappe, Griezmann, Martial

Hırvatistan-Fransa maçı hangi kanalda?

Maksimir Stadı'nda oynanan maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetiyor. TSİ 21.45'te başlayan ve S Sport'tan yayınlanan maçın canlı skor takibi haberimizde.