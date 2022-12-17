Finale çıkma şansını kaybeden iki ülke, bu akşam üçüncülük karşılaşması için sahaya çıkacak. Kupanın en büyük sürprizine imzasını atarak yarı finale çıkan ancak Fransa'ya 2-0 kaybeden Fas, Arjantin'e 3-0 yenilen Hırvatistan'la kozlarını paylaşacak. Hırvatlar, son finalist olarak geldikleri bu kupanın tarihinde ikinci kez üçüncülük sınavında boy gösterecek. Hırvatlar 1998'deki mücadelede Hollanda'yı 2-1 yenmişlerdi.

Saiss forma giymeyecek

Dünya Kupası'nda son 4'e kalan ilk Afrika ülkesi olmayı başaran Beşiktaşlı Romain Saiss'in kaptanlığını yaptığı Fas, ilkleri başardığı Katar'da Avrupa temsilcisini devirip, bir tarih daha yazmayı hedefliyor. Fas'ta sakatlığı bulunan Saiss'in forma giymesi beklenmiyor. Hırvatlar'da da sağ bek Juranovic'in aynı sebepten oynamayacağı öğrenildi. İki ülke bu kupada aynı grupta yer almış ve taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrılmışlardı.

Hırvatistan-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Zorlu mücadele Uluslararası Khalifa Stadyumu'nda oynanacak. Saat 18.00 başlayacak mücadeleyi Katar'lı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek. Nefes kesecek kapışma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Hırvatistan-Fas muhtemel 11'ler:

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Lovren, Sutalo, Sosa, Modric, Jakic, Kovacic, Vlasic, Kramaric, Perisic.

Fas: Bono, Hakimi, El-Yamiq, Dari, Attiyat, Ounahi, Amrabat, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri.