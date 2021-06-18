Hırvatistan - Çekya EURO 2020 maçı (CANLI)

D Grubu'nda ilk karşılaşmasında kupanın ev sahiplerinden İskoçya'yı, Patrick Schick'in iki enfes golüyle 2-0 mağlup eden Çekya, İngiltere'ye tek golle boyun eğen Hırvatistan'la karşılaşacak. İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanacak maçta Hırvatlar, kazanarak umutlarını sürdürmek istiyor.

Hırvatistan - Çekya ilk 11'ler...

Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol, Kovacic, Modric, Brekalo, Perisic, Rebic, Kramaric.

ÇEKYA: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Jankto, Darida, Masopust, Schick.

Hırvatistan - Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Hampden Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

D Grubu'ndaki ilk maçında İngiltere'ye 1-0 yenilen Hırvatistan'ın henüz puanı bulunmuyor. Çekya ise ilk maçında İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.

Zlatko Dalic'in öğrencileri bu kez hata yapmak istemiyor. İskoçya karşısında 2-0'lık önemli bir galibiyetle turnuvaya "merhaba" diyen Jaroslav Šilhavý yönetimindeki Çekya ise sahadan yine iyi bir sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.