2022 Dünya Kupası yarı finale çıkma mücadelesinde Luka Modric'li Hırvatistan ile Neymar'lı Brezilya karşılaşacak. Hırvatlar, son 10 maçını da kaybetmedi. Sambacılar ise son 4 kupanın 3'ünde Avrupa temsilcilerine çeyrek finalde boyun eğdi. Dev maçı kazanan, yarı finalde Hollanda-Arjantin eşleşmesinden galip çıkacak karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014'te oynanan maçları Brezilya, 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Hırvatistan-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan-Brezilya Dünya Kupası Çeyrek Final maçı şifresiz mi?

9 Aralık Cuma günü Eğitim Şehri Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak Hırvatistan-Brezilya Dünya Kupası Çeyrek Final maçı TRT 1'de yayınlanacak ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları anbean fanatik.com.tr'de olacak.

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Hırvatistan-Brezilya ilk 11'ler:

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Perisic, Kramaric

Brezilya: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison