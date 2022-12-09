Hırvatistan-Brezilya TRT 1 canlı izle (Hırvatistan-Brezilya Dünya Kupası Çeyrek Finali şifresiz canlı yayın)
2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final ilk maçında Hırvatistan ile Brezilya kozlarını paylaşacak. Hırvatistan'da Luka Modric, 2018'deki gibi yine finale çıkmayı hedefliyor. Sambacılar'da Neymar ülkesine altıncı Dünya Kupası'nı kazandırmak istiyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'Hırvatistan-Brezilya TRT 1 canlı izle, TRT 1 Hırvatistan-Brezilya şifresiz' araması yapıyor. Hırvatistan-Brezilya canlı yayın (Hırvatistan-Brezilya şifresiz canlı izle) maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
2022 Dünya Kupası yarı finale çıkma mücadelesinde Luka Modric'li Hırvatistan ile Neymar'lı Brezilya karşılaşacak. Hırvatlar, son 10 maçını da kaybetmedi. Sambacılar ise son 4 kupanın 3'ünde Avrupa temsilcilerine çeyrek finalde boyun eğdi. Dev maçı kazanan, yarı finalde Hollanda-Arjantin eşleşmesinden galip çıkacak karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014'te oynanan maçları Brezilya, 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.
Hırvatistan-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan-Brezilya Dünya Kupası Çeyrek Final maçı şifresiz mi?
9 Aralık Cuma günü Eğitim Şehri Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak Hırvatistan-Brezilya Dünya Kupası Çeyrek Final maçı TRT 1'de yayınlanacak ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları anbean fanatik.com.tr'de olacak.
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Hırvatistan-Brezilya ilk 11'ler:
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Perisic, Kramaric
Brezilya: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison