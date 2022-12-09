Hırvatistan-Brezilya maçında duygusal anlar!

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final rüzgarı yaşandı. Katar'da düzenlenen turnuvada her geçen gün heyecan artarken bugün de Hırvatistan-Brezilya karşılaşması oynandı.

Yıldızların kapışması

Education City Stadyumu'ndaki mücadele nefesleri kesti. Bir tarafta Luka Modric, Mateo Kovacic ve Ivan Perisic'li Hırvatistan, diğer tarafta Neymar'lı, Vinicius Junior'lı ve Richarlison'lu Brezilya...





Bir türlü gol çıkmadı

Bu isimler sahadaki futbol için izleyenlere çok şey vaadetti. Dev karşılaşmanın ilk yarısında mücadele vardı, pozisyonlar vardı ancak gol çıkmadı. İkinci devrede ise Sambacılar biraz daha oyuna ağırlığını koydu. Güney Amerika devi, Hırvatistan kalesine yüklense de bir türlü aradıkları golü bulamadılar.

Neymar sahneye çıktı!

Uzatmaya giden mücadelede denge uzatmanın uzatmasında bozuldu. 105+1'de Brezilya'nın süperstarı Neymar sahneye çıktı. Rodrygo ve Pacqueta ile duvar pası yapıp kaleci Livakovic'le karşı karşıya kalan Sambacı, Hırvat eldiveni geçti ve boş kaleye ağları sarstı.

'Süperstar'lığını kanıtladı

Yıldız oyuncu adeta Modric'ten kaptığı topla pozisyonu yoktan var etti ve golü bularak gerçek bir 'süperstar' olduğunu kanıtladı.





Petkovic'ten, 'Ben de buradayım' mesajı

Tam mücadele Brezilya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle bitti denirken, 117'de Bruno Petkovic vurdu, Alisson'u avladı, 'Ben buradayım' mesajını verdi. Mücadele 1-1 sona erdi, penaltı atışlarına geçildi.

Livakovic şov devam ediyor

Seri penaltı vuruşlarında ise Hırvatistan, Brezilya'yı 4-2 devirdi. Japonya karşısında tam 3 penaltı kurtaran Dominik Livakovic, Sambacılar karşısında da 1 penaltıyı çıkardı ve yarı final bileti almalarında yine büyük rol oynadı.

Sahanın ortasına çöktü

Brezilyalı süperstar Neymar son penaltının ardından adeta yıkıldı. Sahanın ortasına çöken yıldız oyuncu bir an yalnız kalmak istedi.

Alves soluğu yanında aldı

Sambacılar'ın en tecrübeli oyuncusu olan 39 yaşındaki Dani Alves hemen soluğu Neymar'ın yanında aldı. Alves, 30 yaşındaki yıldızı teselli etmeye çalışsa da Neymar gözyaşlarına hakim olamadı.

Son Dünya Kupası olabilir

Attığı tek gol ülkesine yetmeyen Neymar son penaltıdan dakikalar sonra ancak sahayı terk edebildi. Milli Takım kariyerini noktalamayı düşünen yıldız isim belki de son Dünya Kupası macerasına çıktı.

Tarihe geçen gol fayda etmedi

Öte yandan Brezilya Milli Takımı'yla 77. golünü atan Neymar tarihe de geçti. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele'yi (77) yakalayan 30 yaşındaki oyuncu, Brezilya tarihinin en çok gol atan iki futbolcusundan biri olmayı başardı.

Hırvatistan rakibini bekliyor

Brezilya turnuvaya veda ederken Hırvatistan da rakibini beklemeye başladı. Bu akşam 22.00'de oynanacak Hollanda-Arjantin karşılaşmasının galibi Hırvatlar'la kozlarını paylaşacak.



