Hırvatistan-Brezilya maçında duygusal anlar!
Katar'da nefes kesen maçta Hırvatistan uzatma dakikalarında Neymar'dan yediği golle 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 117'de Bruno Petkovic'le beraberliği yakaladı. Son Dünya Kupası finalisti Hırvatlar, seri penaltı atışlarında Sambacılar'ı 4-2 devirdi, Güney Amerika devini kupanın dışına itti. Uzun yıllar unutulmayacak karşılaşmada hem duygusal anlar yaşandı hem de tarihe geçen bir an oldu...
2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final rüzgarı yaşandı. Katar'da düzenlenen turnuvada her geçen gün heyecan artarken bugün de Hırvatistan-Brezilya karşılaşması oynandı.
Yıldızların kapışması
Education City Stadyumu'ndaki mücadele nefesleri kesti. Bir tarafta Luka Modric, Mateo Kovacic ve Ivan Perisic'li Hırvatistan, diğer tarafta Neymar'lı, Vinicius Junior'lı ve Richarlison'lu Brezilya...
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Bir türlü gol çıkmadı
Bu isimler sahadaki futbol için izleyenlere çok şey vaadetti. Dev karşılaşmanın ilk yarısında mücadele vardı, pozisyonlar vardı ancak gol çıkmadı. İkinci devrede ise Sambacılar biraz daha oyuna ağırlığını koydu. Güney Amerika devi, Hırvatistan kalesine yüklense de bir türlü aradıkları golü bulamadılar.
Neymar sahneye çıktı!
Uzatmaya giden mücadelede denge uzatmanın uzatmasında bozuldu. 105+1'de Brezilya'nın süperstarı Neymar sahneye çıktı. Rodrygo ve Pacqueta ile duvar pası yapıp kaleci Livakovic'le karşı karşıya kalan Sambacı, Hırvat eldiveni geçti ve boş kaleye ağları sarstı.
'Süperstar'lığını kanıtladı
Yıldız oyuncu adeta Modric'ten kaptığı topla pozisyonu yoktan var etti ve golü bularak gerçek bir 'süperstar' olduğunu kanıtladı.
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Petkovic'ten, 'Ben de buradayım' mesajı
Tam mücadele Brezilya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle bitti denirken, 117'de Bruno Petkovic vurdu, Alisson'u avladı, 'Ben buradayım' mesajını verdi. Mücadele 1-1 sona erdi, penaltı atışlarına geçildi.
Livakovic şov devam ediyor
Seri penaltı vuruşlarında ise Hırvatistan, Brezilya'yı 4-2 devirdi. Japonya karşısında tam 3 penaltı kurtaran Dominik Livakovic, Sambacılar karşısında da 1 penaltıyı çıkardı ve yarı final bileti almalarında yine büyük rol oynadı.
Sahanın ortasına çöktü
Brezilyalı süperstar Neymar son penaltının ardından adeta yıkıldı. Sahanın ortasına çöken yıldız oyuncu bir an yalnız kalmak istedi.
Alves soluğu yanında aldı
Sambacılar'ın en tecrübeli oyuncusu olan 39 yaşındaki Dani Alves hemen soluğu Neymar'ın yanında aldı. Alves, 30 yaşındaki yıldızı teselli etmeye çalışsa da Neymar gözyaşlarına hakim olamadı.
Son Dünya Kupası olabilir
Attığı tek gol ülkesine yetmeyen Neymar son penaltıdan dakikalar sonra ancak sahayı terk edebildi. Milli Takım kariyerini noktalamayı düşünen yıldız isim belki de son Dünya Kupası macerasına çıktı.
Tarihe geçen gol fayda etmedi
Öte yandan Brezilya Milli Takımı'yla 77. golünü atan Neymar tarihe de geçti. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele'yi (77) yakalayan 30 yaşındaki oyuncu, Brezilya tarihinin en çok gol atan iki futbolcusundan biri olmayı başardı.
Hırvatistan rakibini bekliyor
Brezilya turnuvaya veda ederken Hırvatistan da rakibini beklemeye başladı. Bu akşam 22.00'de oynanacak Hollanda-Arjantin karşılaşmasının galibi Hırvatlar'la kozlarını paylaşacak.