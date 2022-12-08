Dünya Kupası'nda çeyrek finalleri heyecanı, Hırvatistan ile Brezilya arasında nefes kesecek kapışma ile başlayacak. Son 16'da Luka Modric'li Hırvatlar, Japonya'yı 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 3-1, Brezilya da Güney Kore'yi 4-1 yendi. 2018'deki kupada Hırvatistan ikinci olurken, Güney Amerika ekibi çeyrek finalde elenmişti. Avrupa temsilcisi oynadığı son 10 maçı da kaybetmedi. 5 kez dünyanın en iyisi olan ve son zaferini 2002'de yaşayan Sambacılar, son 19 sınavındaki tek mağlubiyetini Kamerun karşısında Katar'da aldı.

Luka Modric, 2018'deki gibi yine finale çıkmayı hedefliyor.

Son 4 Dünya Kupası'nın 3'üne son 8'de nokta koyan Brezilya, sırasıyla Avrupa'dan Fransa (2006), Hollanda (2010) ve Belçika'ya (2018) elenmişti. İki ülke, 2006 ve 2014'te aynı gruptaydılar ve iki maçı da Brezilya kazanmıştı.

Neymar, ülkesine altıncı Dünya Kupası'nı kazandırmak istiyor.

Hırvatistan-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan-Brezilya Dünya Kupası Çeyrek Final maçı şifresiz mi?

9 Aralık Cuma günü Eğitim Şehri Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak Hırvatistan-Brezilya Dünya Kupası Çeyrek Final maçı TRT 1'de yayınlanacak ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Hırvatistan-Brezilya muhtemel 11'ler:

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Kovacic, Brozovic, Modric, Kramaric, Petkovic, Perisic

Brezilya: Alisson, Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Paqueta, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison







