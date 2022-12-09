Hırvatistan-Brezilya (CANLI)

Dünya Kupası'nda çeyrek finalleri heyecanı, Hırvatistan ile Brezilya arasında nefes kesecek kapışma ile başladı. Son 16'da Luka Modric'li Hırvatlar, Japonya'yı 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 3-1, Brezilya da Güney Kore'yi 4-1 yendi. 2018'deki kupada Hırvatistan ikinci olurken, Güney Amerika ekibi çeyrek finalde elenmişti. Avrupa temsilcisi oynadığı son 10 maçı da kaybetmedi. 5 kez dünyanın en iyisi olan ve son zaferini 2002'de yaşayan Sambacılar, son 19 sınavındaki tek mağlubiyetini Kamerun karşısında Katar'da aldı. Hırvatistan - Brezilya karşılaşmasında ilk düdük çaldı.

Luka Modric, 2018'deki gibi yine finale çıkmayı hedefliyor.

Son 4 Dünya Kupası'nın 3'üne son 8'de nokta koyan Brezilya, sırasıyla Avrupa'dan Fransa (2006), Hollanda (2010) ve Belçika'ya (2018) elenmişti. İki ülke, 2006 ve 2014'te aynı gruptaydılar ve iki maçı da Brezilya kazanmıştı.

Neymar, ülkesine altıncı Dünya Kupası'nı kazandırmak istiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5' Sol çaprazda kontrol ettiği top sonrası kaleye yönelen Vinicius'un sert şutunda top Livakovic'te kaldı.

13' Boş alanı iyi değerlendiren Juranovic, sürdüğü topu boş durumdaki Pasalic'e aktardı. Pasalic'in ceza sahasına yaptığı ortaya hareketlenen Perisic'in dokunduğu top auta çıktı.

20' Sol kulvarı etkili kullanan Vinicius, Richarlison'la yaptığı duvar pası sonrası kaleye yakın mesafeden şutunu attı, Gvardiol'dan seken top sonrası Brezilya atağı devam etti. Neymar'ın şutunda kaleci Livakovic, rahat bir şekilde topun kontrolünü sağladı.

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Hırvatistan-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan-Brezilya Dünya Kupası Çeyrek Final maçı şifresiz mi?

9 Aralık Cuma günü Eğitim Şehri Stadı'nda oynanan ve saat 18.00'de başlayan Hırvatistan-Brezilya Dünya Kupası Çeyrek Final maçı TRT 1'de yayınlanıyor ve şifresiz olarak ekranlara geliyor. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları anbean fanatik.com.tr'de.

Hırvatistan-Brezilya 11'leri:

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Perisic, Kramaric.

Brezilya: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison.







