Hırvatistan - Belçika maçı iddaa oranları

Fas'la golsüz berabere kalan Hırvatistan, arkasından Kanada'yı 4-1 geçti ve F Grubu'nun final maçları öncesi 4 puan ve averajla zirvede yer almayı başardı. 1 puan bir üst tur için yeterli olacak. Fas'ın, Kanada karşısında alacağı sonuca göre 1 puan grup liderliği için bile yeterli olabilir... Marko Livaja'nın hücum merkezinde, Andrej Kramaric'in kanattan destek verdiği sistem Kanada karşısında çok iyi işledi. TD Zlatko Dalic bu düzeni Belçika karşısında da koruyacaktır... Soldan Ivan Perisic gelecek, savunmanın önünde Marcelo Brozovic olacak ve herkesin merkezinde "Luka Modric & Mateo Kovacic" ikilisi görev yapacak. Bu düzenin birçok şeyi de çözdüğü görülünce Dalic kolay kolay ilk 11'de değişiklik yapmayacaktır.

HIRVATİSTAN - BELÇİKA MAÇI İDDAA ORANLARI!

Belçika ise Kanada'yı 1-0 yenerken hiç iyi sinyaller vermemişti; Fas'a 2-0 kaybedip Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenme noktasına geldiler. Fas, Kanada'dan ciddi bir fark yemezse Belçika'ya Hırvatistan karşısında alınacak 1 puan da yeterli olmayacak. "Kazan ya da eve dön!" maçına çıkıyorlar... Soyunma odasında gerginliğin had safhada olduğu söylenen Belçika'da Romelu Lukaku ilk 11'e dönüyor. Lukaku'nun arkasında Eden Hazard ve Kevin De Bruyne görev yapacak; orta sahanın merkezinde "Axel Witsel & Youri Tielemans" ikilisi forma giyecek. Bir kanatta Thomas Meunier, diğerinde Yannick Carrasco olacak. Timothy Castagne'yi sağ stoperde izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hırtvatistan son 8 maçını kaybetmedi. (6G 2B - 8 maçta 13 gol attılar)

- Belçika son 7 maçının 5'i "2.5 ALT" bitti. (7 maçta 13 gol çıktı)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Hırvatistan kazanır" oldu! %25'lik kesim, zorlu maçta Luka Modric ve arkadaşlarına güveniyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Grubun diğer maçında, Kanada ile Fas kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ'DEN "KANADA-FAS" YORUMU

Belçika ve Hırvatistan'a kaybeden Kanada, son maça çıkmasına gerek kalmadan Katar'a veda etti... Fas ise Belçika ve Hırvatistan'dan gol yemeyip 4 puan çıkardı... Fas'ta Sofiane Boufal ikinci maç toparladı. Hakim Ziyech zaten klas. "Saiss & Aguerd" stoper ikilisi çok formda. Beklerde Achraf Hakimi ile Noussair Mazraoui çok kaliteli. Fas'ın bence tek sorunu, Youssef En Nesyri'nin beklenti altında kalması. Onu hallederlerse, hem Kanada'yı yenip üst tura adlarını yazdırırlar hem de daha fazlasını hayal ettirebilirler.