2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, grubun son maçında lider Rusya'yı konuk etti.

Hırvatistan'ın Dünya Kupasına direkt katılabilmesi için maçtan galip ayrılması gerekirken Rusya'ya mağlubiyet dışında her sonuç yarıyordu.

Mücadele büyük heyecan içinde geçerken iki takım da son ana kadar golle tanışamadı. 81. dakikada Hırvatistan, Antalyaspor'da futbol hayatını devam ettiren Fedor Kudryashov'un kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Hırvatlar, Dünya Kupası'na direkt katılmaya hak kazandı. Rusya ise ikinci olarak Dünya Kupası'na katılmak için Play-Off oynamak zorunda kalacak.