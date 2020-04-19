İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 2 gün için ilan edilen sokağa çıkma yasağının son gününde, Tekirdağ’da sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri, sokaklarda denetimlerini artırdı. Çorlu ilçesinde denetim sırasında bir kişinin sokakta gezdiğini fark eden polis, yanına gitti. Yapılan sorgulama sonucu yasağa rağmen sokağa çıkanın, 'hırsızlık' suçundan aranan M.Y. olduğu belirlendi. Bunun üzerine M.Y., gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

DURAKLAR İLAÇLANDI

Öte yandan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığı ekipleri tarafından ilçede bulunan otobüs duraklarında ilaçlama yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ekiplerin il genelindeki tüm durakların ilaçladığını belirterek, "Koronavirüs tedbiri kapsamında tüm ilçelerimizde yolcu duraklarımızda ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarımız devam ediyoruz" diye konuştu.

DHA