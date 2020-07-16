Hipotiroidi; tiroit bezinin vücudun ihtiyaç duyduğu miktardan daha az miktarda tiroit hormonu üretmesi anlamına gelmektedir. Bir sağlık sorunu olan hipotiroidi tiroit bezinden salgılanır ve vücut metabolizmasının çalışma hızını belirleyen ve kontrol etmektedir. Bu sebeple hipotiroidili hastalar depresif ruh hali, kabızlık, yorgunluk, kas ağrıları, soğuk hassasiyeti gibi çeşitli belirtiler ile seyreden bir rahatsızlıktır. Hipotiroidi metabolizma ile ilgili çeşitli belirtiler gösteren bir hastalıktır. Genel olarak kişinin metabolizması yavaşlar. Hipotiroidi teşhisini koyabilmek için ise hem fiziksel muayene hem belirtilerin değerlendirilmesi hem de hormon düzeylerinin ölçüldüğü testler yapılır.

Hipotiroidi nedir?

Tiroit bezi boyun bölgesinde bulunan köprücük kemiğinin üzerinde yer almaktadır. Kelebek şekline sahip olan bir endokrin bezidir. Vücuttaki çok sayıda aktivitenin hızını kontrol etmekte olan bir tiroit hormonu üretmektedir. Tiroit hormonu vücuda alınan besinlerin enerjiye dönüştürülebilmesi, kalp hızı gibi önemli metabolik olayların her birini kontrol eder. Tiroit bezinin yeterli seviyede aktif olarak çalışmaması ve vücudun ihtiyaç duyduklarını karşılamaya yetecek kadar tiroit hormonunun üretilmemesi ile sonuçlanmaktadır. Bu duruma ise hipotiroidi denilmektedir. Kadınlarda, 50 yaş üstündeki kişilerden ve çeşitli tiroit sorunları yaşayan kişilerde de yaygın şekilde görülmektedir.

Hipotiroidi belirtileri nedir?

- Sinirlilik hali

- Güçsüzlük ve yorgunluk

- Kilo vermede zorluk ve kilo artışı

- Saçlarda dökülme, kuruma ve incelme

- Cilt kuruluğu

- Soğuğa karşı tahammül gösterememe

- Sıklıkla meydana gelen kas ağrıları ve kramplar

- Hafıza kaybı

- Anormal şekildeki adet döngüsü

- Cinsel isteksizlik

- Depresyon

Hipotiroidi nedeni ile meydana gelen belirtilerin nedeni ise metabolizmada yavaşlama meydana gelmesidir. Enerji üretiminde oluşan yavaşlaması nedeni ile kilo artışı, iştah kaybı, kolaylıkla üşüme, yorgunluk gibi çeşitli belirtiler oluşmaya başlar. Metabolizmanın yavaşlaması ile terleme azalır ve saçlar ile ciltte kuruluk oluşur.

Sindirimin yavaşlaması nedeni ile de kabızlık meydana gelir. Aynı zamanda metabolizmada meydana gelen bu yavaşlama ile çeşitli ruhsal, psikolojik etkiler meydana getirir. Tüm bu belirtiler ve özellikle psikolojik belirtiler herkeste farklı seviyelerde görülebilmektedir.

Hipotiroidi tedavisi nasıl yapılır?

Hipotiroidi rahatsızlığında ilaç tedavisi uygulanır. İlaç tedavisinin yapılmasının amacı ise TSH hormonunun normal değer aralığına getirilmesi ve bu seviyede tutulabilmesini sağlamaktır. Hipotiroidi tedavisi genel olarak hasta için tiroit hormonunun verilmesi ile yapılmaktadır. Tercihen günlük olarak alınır. T4 ilacı vücutta tiroit hormonu ile aynı görevi yapmaktadır. Doktor tarafından kişinin genel sağlık tablosu, yaşı ve kilolarına bakılarak ilaç dozunu ayarlamaktadır.

Hipotiroid kronik hastalık mıdır?

Hipotiroidinin birçok türü bulunmaktadır. Hipotiroidiler bazı durumlarda geçici olabilmekteyken çoğunlukla kronik olabilmektedir. Hipotiroidinin anne karnında iken gelişmesi, hipofiz bezine bağlı olarak gelişmesi gibi çok farklı nedenleri bulunabilir. Genel olarak kronik bir hastalık olan ve kişinin ilaçlarını sürekli olarak kullanması gerekmektedir.

Hipotiroidi tedavisi için beslenme önerileri

Birçok hastalıkta olduğu gibi hipotiroidi üzerinde de beslenmenin etkisi bulunmaktadır. Temel olarak hipotiroidi için beslenmenin 3 temel etkisi bulunmaktadır.

- Çinko, selenyum ve iyot içeren gıdaların tüketilmesi tiroit fonksiyonlarını desteklemektedir.

- Vücuttaki tiroit hormonunun emiliminin azalmasına sebep olan çeşitli gıdaların tüketiminin azaltılması tedavi için yardımcı olmaktadır. Asit düşürücü olan antiasit ilaçlar, demir takviyeleri, kalsiyum takviyeleri, iyot yönünden zengin gıdalar, soya ve yüksek lifli gıdalar vücuttaki tiroit hormonu emilimini engellemektedir.

- Vücudun metabolizmasının yavaşlaması sebebiyle hipotiroidi hastalarının kilo almalarını önleyecek olan bir diyet uygulanması gerekmektedir. Beslenmenin her türlü sağlık sorunu için olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. Özellikle hipotiroidi hastaları için belirtilen üç temel üzerine dikkat ederek beslenmelidir. Hipotiroidi hastalarının tüketmemesi gerekenler:

- Glüten

- Guatrojen

- Soya

- İşlenmiş gıdalar

Hipotiroidi hastalarının beslenmesinde bulunması gereken gıdalar:

- İyot içeren tuz, yumurta, süt, peynir, balık gibi besinler tüketilmelidir.

- Selenyum içeren tavuk, hindi eti, sığır eti, karides, tuna, brezilya fındığı, buğday ekmeği ve yulaf gibi besinler tüketilmelidir.

- Çinko içeren yoğurt, kabak çekirdeği, bakliyatlar, tavuk eti, yengeç, sığır eti, istiridye tüketilmelidir.