Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen finalde Neeraj Chopra, 87.58 metrelik atışıyla altın madalyaya uzandı. Bu başarı Hindistan’ın olimpiyat tarihinde cirit atmadaki ilk altın madalyası oldu.

Gümüş madalyayı 86.67 metreyle Çekya’dan Jakup Vadlejch, bronz madalyayı ise yine Çekya’dan 85.44 metrelik atışıyla Vitezslav Vesely elde etti.