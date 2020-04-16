Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi’nden (ICMR) bilim insanları, ülkede yaşayan yarasalarda, henüz tehlike derecesi bilinmeyen yeni bir tür Corona virüs keşfetti.

India Today’ın aktardığına göre, yeni tür yarasa Corona virüsü (BtCoV) Hindistan’ın Himaçel Pradeş Eyaleti, turistlerin ilgi merkezi olan Kerala ve Tamil Nadu eyaletleri ve Pondiçeri birlik bölgesinde yaşayan yarasalarda bulundu. Araştırma için uçarköpek ve meyve yarasası türünden 25 yarasa seçildi.

Ulusal Viroloji Enstitüsü’nden (NIV) Dr. Pragya Yadav, tespit edilen yeni tür Corona virüsün insan için ne kadar tehlikeli olduğunun henüz bilinmediğini belirterek, “Bu yarasa Corona virüsünün insanlarda hastalığa neden olabileceğini kanıtlayan herhangi bir delil yok” dedi.

“Bu yarasa Corona virüsünün COVID-19 pandemisine yol açan SARS-CoV2 ile ilişkisi yok” ifadesini kullanan Dr. Yadav, 2018-2019 yıllarında Kerala Eyaleti’ndeki uçarköpek yarasalarında Nipah adlı virüsün tespit edildiğini, bu virüse yakalanan insanların yüzde 70’nin hayatını kaybettiğini anlattı.

İlgili Haberler Corona virüs haberleri! 16 Nisan corona virüs son dakika haberleri CANLI BLOG



