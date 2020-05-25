Hindistan’da yetişen otantik bir meyve olan Hindistan cevizi aslında farklı bölgelerde de yetişebilen bir meyvedir. Yemesi zahmetli olan bir meyve olsa da nasıl yenilebileceği öğrenildikten sonra çok kolay yenilebilen bir meyvedir. Kokusu ile tadı ile kendine has aroması olan Hindistan cevizi oldukça besleyici içeriğe sahiptir. Hem bir yiyecek olarak tüketilmesi hem de farklı formlarının cilt, saç gibi bölgelerde kullanılması ile çok büyük yararları olan bir meyvedir.

Hindistan cevizi suyunun faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi suyunun en büyük faydasından birisi sindirim sistemi üzerindedir. Oldukça fazla olan lifli yapısı nedeni ile Hindistan cevizi suyunun tüketilmesi de kişinin sindirim faaliyetlerinin düzenlenmesinde yardımcı olur.

Şeker hastalığı olan kişilerin vücutlarında devamlı olarak glikozun salgılanması çok riskli bir durumdur. Fakat Hindistan cevizinin içeriğinde bulunan lifler ile Hindistan cevizi suyu vücuttaki glikozun salgılanmasını azaltarak vücuttaki şekerin dengelenmesini sağlamaktadır.

Vücutta salgılanan glikozunda vücutta birikmesini önleyerek hemen enerjiye dönüştürmektedir. İçeriği nedeni ile enerjinin hücrelere aktarılmasında da yardımcı olmaktadır.

Sindirim sistemlerinde sorun olan kişiler bu sorunları gidermek için çeşitli yöntemler deneseler de bazen başarısız olmaktadırlar. Fakat Hindistan cevizi suyunun kullanılmasıyla bu kişilerin sindirim sistemlerinin düzenlenmesi için gerekeli olan maddelerin salgılanmasına yardımcı olur. Bu sayede bağırsak sorunlarını gidererek sindirim işlemlerine yardımcı olur.

Yaşlanmanın meydana getirdiği etkilerde azalmayı sağlaması ile bir başka faydası olan Hindistan cevizi suyu insanlarda yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan sorunların etkilerinin azalmasına yardımcı olur. En başta ise bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile vücutta doğal bir kalkan oluşturması gelmektedir.

Kilo problemleri yaşayan kirşlerde en sorunlu olan karın bölgesinin incelmesi konusunda Hindistan cevizi suyu yardımcı olabilmektedir. Daha çok kadınların şikâyet ettikleri karın bölgelerdeki yağlanmanın azalmasına yardımcı olan Hindistan cevizi suyu kilo problemlerini de ortadan kaldırır.

Çok fazla yemek yeme ihtiyacı olan kişilerin yemeklerinden bir saat önce bir bardak Hindistan cevizi suyu tüketmeleri tokluk hissi sağlayacak ve gereğinden daha fazla yenmesinin önüne geçecektir.

Özellikle çocukluk çağlarında epilepsi hastalığı olan bireyler için yapılacak olan tedavide etkilidir. Hindistan cevizi suyunun içinde yer alan birçok madde özellikle çocuklarda oluşan epilepsi nöbetlerinin ve şiddetlerinin zamanla azalmasını sağlamaktadır.

Sindirim için oldukça iyi olan hindistancevizi suyu bağırsaklarda meydana gelen iltihaplanmalarda da faydalı olmaktadır. Aynı zamanda idrar yolarında enfeksiyonu bulunan kişiler içinde faydalıdır.

Hindistan cevizi suyu ne işe yarar?

İçerdiği A vitamini ile gözlerin sağlıklı kalmasını sağlar.

Potasyum, fosfor, folik asit, demir, çinko ve bakır gibi çok sayıda mineral içermektedir.

Sitokin içeriği ile çok büyük bir antioksidan kaynağıdır. Yaşlanmayı geciktirir.

Lif içeriği zengin olduğu için sağlık problemlerine neden olacak tıkanıklıklar ve bağırsakta bulunan fazla atığı çıkarıp atmaya yardımcı olur.

Diş, tırnak ve kemiklerde minerallerin artmasına yardımcı olur. Bu sebeple Hindistan cevizi suyu özellikler hamilelere, emzirenlere ve büyüme çağında olan çocuklara önerilmektedir.

Kabızlık, mide ülseri ve kolit gibi sorunlar yaşaya kişilere yardımcı olur.

Vücutta biriken toksinlerin atılmasını sağlar.

Vücuttaki sıvıların seviyelerinin korunmasını sağlar.

Parazitlere karşı savaşmada yardımcı olur.

Hindistan cevizi suyu nasıl kullanılır?

Hindistan cevizinin içermiş olduğu su yoğunlaştırılmış bir şifa deposudur. Hindistan cevizi suyunu tüketebilmek için öncelikle cevizin kırılması gerekir. Taze olarak alınan Hindistan cevizi bir gece derin dondurucu ya da buzdolabında bekletilir.

Vakti olmayan kişiler ise fırın içerisinde 200 derecelik ısı altında 15 dakika kadar bekletmek ile de kolayca kırılabilir hale getirilebilir. Dış kabuğu yıkanan Hindistan cevizi bir bıçak ile kazınır. Üç göz gibi yuvarlak şekillerin olduğu görüldüğünde en büyük olan göz bir delici alet ile delindikten sonra bu delikten Hindistan cevizi suyu kolayca akacaktır. Bir süzgeç ile süzülen Hindistan cevizi suyu öğünlerden önce tüketilmelidir. Bu sayede istenilen faydalar Hindistan cevizi suyundan alınabilir. Oldukça sağlıklı olmasına rağmen fazla tüketilmemelidir.