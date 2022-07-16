Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınan ve geçtiğimiz günlerde entübe edilen Hıncal Uluç'un durumu merak ediliyor. 8 Temmuz günü vücudundaki tek böbreği de iflas eden ünlü gazeteci, hastanede tedavi altında. Bu gelişmelerinin ardından Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl? Hıncal Uluç kimdir? Hıncal Uluç nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak konusu oldu.





Hıncal Uluç kimdir ve nereli?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç; Türk gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusudur. Uluç, şu anda Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmayı sürdürmektedir. Ayrıca A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu da yapmaktadır. Ünlü isim, baba tarafından Ubıh asıllı Anne tarafından ise dedesi Kilislidir. Ayrıca anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir.

Uluç'un subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması sebebiyle, ünlü gazeteci üç yaşına dek anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Hıncal Uluç'un babası Çaldıran'a tayin olduğunda ise ailesi yeniden bir araya gelmiştir.

1952 yılında Antakya'da ortaokula başlayan isim geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde bitirmiştir. 1980 yılına dek Ankara'da kalan Uluç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, bir sömestr sonunda yeniden Ankara'ya dönüş yapmıştır. Ankara’ya dönmesinin ardından diğer sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır.

Askerden döndüğü 1967 yılında, eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başlayan isim, 1980 senesinde ise Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelmiştir ve Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazılar yazmaya başladı.