Türkiye'nin önemli spor yazarlarından biri olan gazeteci Hıncal Uluç, İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken, bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu. Şimdiye kadar 10'a yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç, bir süredir İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Bu üzücü gelişmelerinin ardından Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl? Hıncal Uluç kimdir? Hıncal Uluç nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak konusu oldu.





Hıncal Uluç kimdir ve nereli?

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında vefat eden gazeteci, yazar, spor yorumcusu Hıncal Uluç, Türk medyasında adından en çok söz ettiren isimlerden biri oldu. 1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç, Antakya'daki ortaokul eğitimi sonrası Ankara Kurtuluş Lisesinden mezun oldu.

Duayen gazeteci daha sonra eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde devam etti ancak kısa bir süre sonra başkente dönerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine kaydını yaptırdı. 1957'de Ankara'da Yenigün gazetesinin spor servisinde gazeteciliğe başlayan Uluç, 1967 yılında Yankı gazetesinde görev yaptı. Uluç bir dönem Cumhuriyet gazetesinde de görev aldı. 1990 senesinde Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmaya başlayan Hıncal Uluç, aynı zamanda A Spor'da yorumculuk yapmaktaydı.

Uzun süredir spor yazarlığı ve yorumculuk yapan Hıncal Uluç, spor medyasındaki kariyeri boyunca çeşitli televizyon kanallarında da yorumcu olarak görev aldı. Uluç önceki aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Hıncal Uluç ne zaman, kaç yaşında vefat etti?

21 Kasım 2022'de 83 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü gazeteci Hıncal Uluç, bir kez evlenmiş ve boşanmıştır. 1977 yılında Holly Hartquist ile evlenen Uluç'un evliliği 1983 yılında sona erdi. Hıncal Uluç bir dönem ünlü manken Ece Gürsel ile sevgiliydi.

Hıncal Uluç'un çocuğu var mı?

Eski eşi Holly Hartquist ile 1983 yılında yollarını ayıran Hıncal Uluç'un çocuğu bulunmuyor.

SPOR CAMİASINDAN HINCAL ULUÇ İÇİN TAZİYE MESAJLARI

Uluç'un vefatı sonrası spor camiasından kişi, kurum ve birçok kulüp, taziye mesajları yayımladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun taziye mesajı şöyle;

"Spor basınımızın duayen isimlerinden, gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. 83 yaşında hayatını kaybeden Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı diliyorum."

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Türk basınının duayen isimlerinden, gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllardır Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Hıncal Uluç, futbol ve spor üzerine yazılar yazmış ve çok sayıda programda yorumlarda bulunmuştu. Merhum Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basın camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

GALATASARAY

"Türk basınının duayen ismi Hıncal Uluç'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Uluç ailesine, Türk spor ve basın camiasına başsağlığı dileriz."

BAŞAKŞEHİR

"Türk basınının duayen isimlerinden Hıncal Uluç'un vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, Uluç ailesine ve Türk basın camiasına başsağlığı dileriz."

ADANA DEMİRSPOR

"Türk spor basınının önemli isimlerinden, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

GAZİANTEP FK

"Basınımızın önemli isimlerinden, Gaziantepli hemşehrimiz Hıncal Uluç'un vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesi, spor basını ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

ANKARAGÜCÜ

"Spor basınının önemli isimlerinden Hıncal Uluç'un hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, spor basını ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

İSTANBULSPOR

"Gazeteci, yazar, spor yorumcusu Hıncal Uluç'un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk basın camiasına başsağlığı dileriz."