Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınan ve geçtiğimiz günlerde entübe edilen Hıncal Uluç'tan kötü haber geldi. Temmuz ayında vücudundaki tek böbreği de iflas eden ünlü gazeteci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu üzücü son dakika gelişmelerinin ardından Hıncal Uluç kimdir? Hıncal Uluç nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Hıncal Uluç kimdir ve nereli?

Hıncal Uluç, 1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. Uluç, son olarak Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmaktaydı. Ayrıca A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu da yapmaktaydı. Uluç, baba tarafından Ubıh asıllı, anne tarafından ise Kilislidir. Ayrıca anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir.

Uluç'un subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması sebebiyle, ünlü gazeteci üç yaşına dek anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Hıncal Uluç'un babası Çaldıran'a tayin olduğunda ise ailesi yeniden bir araya gelmiştir.

1952 yılında Antakya'da ortaokula başlayan isim geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde bitirmiştir. 1980 yılına dek Ankara'da kalan Uluç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, bir sömestr sonunda yeniden Ankara'ya dönüş yapmıştır. Ankara’ya dönmesinin ardından diğer sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır.

Askerden döndüğü 1967 yılında, eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başlayan isim, 1980 senesinde ise Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelmiştir ve Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazılar yazmaya başlamış, vefat edene kadar da Sabah'ta yazarlık yapmayı sürdürmüştür.

Hıncal Uluç kaç yaşında ve neden vefat etti?

Hıncal Uluç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Vücudundaki tek böbreği iflas eden duayen ismin, enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin de toparlandığı gelen haberler arasındaydı. Maalesef kötü haber geldi, 21 Kasım 2022 gecesi Hıncal Uluş 83 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.