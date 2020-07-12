Hile kullanan bir Twitch yayıncısı banlandı!

Call of Duty: Modern Warfare görünüşe göre bileğinin hakkıyla oynayan oyuncuların yanı sıra her oyunda olduğu gibi hilecilerin de ilgisini çekiyor. Bu hilecilerden biri ise oldukça komik bir biçimde canlı yayın esnasında yakayı ele verdi. Yayın esnasında hile programını açık unuttuğunu fark etmeyen yayıncı elbette Twitch‘ten de banlandı.

Wallhack olarak tabir edilen ve oyuncuların çeşitli engellerin arkasından rakiplerini görmelerine olanak sağlayan hile programını kullanan yayıncı için muhtemelen tek kötü haber de bu olmayacak. Hile konusunda sıfır tolerans gösteren Infinity Ward‘ın bu görüntülerden sonra yayıncının oyundaki hesabının da kalıcı olarak yasaklamış olması oldukça muhtemel görünüyor.

PlayerBros