Hilal Öztürk, judoda dünya üçüncüsü

Kazakistan’da süren Dünya Ümitler Judo Şampiyonası’nda Türkiye bir madalya daha kazandı. Kadınlar 70 kiloda Hilal Öztürk, dünya 3.’sü oldu.

Milli sporcu, bronz maçında Fransız Liz Ngelebeya’yı ipponla yendi.

Şampiyonada ferdi müsabakalar sona ererken Türkiye, ülke sıralamasında (2 altın, 1 gümüş, 1 bronz) 2. oldu. Bireyselde 44 kiloda Merve Azak ile 63 kiloda Habibe Afyonlu altın, 73 kiloda Musa Şimşek gümüş elde etmişti.

Şampiyona bugün karma takım maçlarıyla sona erecek. Türkiye ilk turu maç yapmadan geçecek.