Hilal Öztürk Avrupa şampiyonu!

Manisa’nın Salihli ilçesi Belediyespor Judo Takımı'nın başarılı sporcusu Hilal Öztürk, Çekya’da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası’nda +70 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Çekya’nın Teplice kentinde yapılan Ümitler Avrupa Kupası’nda Salihli Belediyespor’lu judocu Hilal Öztürk, müsabakalarda Bulgar ve Rumen rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Finalde İtalyan A. Tavano’yu mağlup ederek birincilik kürsüsüne çıkan Öztürk, +70 kiloda Türkiye’ye altın madalya sevinci yaşattı.

“Sporcumuz ile gurur duyuyoruz”

Çekya’da düzenlen Avrupa Kupası’nda Hilal Öztürk’ün ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Avrupa Kupası’nda altın madalya kazanıp, Türk Bayrağı’nı Çekya’da dalgalandıran sporcumuz Hilal Öztürk ile gurur duyuyoruz. Öztürk’ün önemli başarılar elde etmeye devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Başkan Kayda, Öztürk’ün başarısında pay sahibi olan Antrenörler Oktay Ayaz ve Özlem Akın Ayaz’a teşekkür etti.

İHA