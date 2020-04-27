Hilal Cebeci: Bana evlilik teklifinde bulunmayın

Uzun süredir magazin basınından uzakta kalan şarkıcı Hilal Cebeci, çektiği bir videoyla evlenme teklifleri aldığını açıkladı.

27 Nisan 2020, Pazartesi 18:36 Son Güncelleme:
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Hilal Cebeci: Bana evlilik teklifinde bulunmayın

Bir dönem sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren şarkıcı Hilal Cebeci'den hayranlarına bir mesaj geldi.

Cebeci, "Bana evlilik teklifinde bulunmayın. 7 yıldır evliyim. Umarım gönlünüze göre mutlu evlilikleri yaparsınız." dedi.

Hilal Cebeci, 2013 yılında evlendiğini, eşinin ricası üzerine bu zamana kadar sakladığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cebeci, şunları söylemişti:

2013 yılında Londra’da sessizce evlendim. Eşimin benden tek ricası magazinden uzak yaşamamdı. O yüzden beni göremiyorsunuz. Bu konuda tepkilisiniz, görmek istiyorsunuz ama beni zaten sosyal medya sayfalarımdan takip ediyorsunuz. Bana anlayış göstereceğinizi umuyorum. Sizleri çok seviyorum. 

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