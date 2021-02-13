Süper Lig’in 25. haftasında konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor’la 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, büyük kısmını 10 kişi oynadığı maçta puan almayı başardı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde verdiği ilk sınavında alt sıraları oldukça ilgilendiren bir maça çıktı. Karşılaşmanın 25. dakikasında Michal Pazdan’ın kırmızı kart görmesiyle MKE Ankaragücü 10 kişi kaldı.

Kümede kalma yarışında doğrudan rakibi olan Hes Kablo Kayserispor karşısında kalecisinin ve savunmasının performansıyla golsüz beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, 3 hafta sonra da puanla tanıştı.

MKE Ankaragücü puanını 19’a çıkarırken Hes Kablo Kayserispor ise puanını 25’e yükseltti. Sarı-lacivertliler 10 kişiyle puan almasına rağmen galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Hikmet Karaman’la 11 yıl sonra

MKE Ankaragücü’nün teknik direktörlüğüne dördüncü kez gelen Hikmet Karaman, sarı-lacivertli takımın başında 11 yılı aşkın süre sonra sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerle son maçına 8 Kasım 2009’da çıkan Karaman, yeniden döndüğü başkent temsilcisiyle ilk sınavında puan almayı başardı. (AA)