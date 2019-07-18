Hikmet Karaman’ın fikstür yorumu

Spor Toto Süper Lig’e sahasında Aytemiz Alanyaspor ile başlayacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını Avusturya’da sürdürürken sarı kırmızı taraftarlar da takımı yalnız bırakmıyor.

Gurbetçi taraftarlar Teknik Direktör Hikmet Karaman’a büyük ilgi gösteriyor. Engelli taraftar Ebubekir, sarı kırmızılı takıma başarı ziyaretinde Karaman ile son derece yakın bir tablo sergiledi.

Genç taraftarlara ayrı bir yakınlık duyan Karaman, Kayserispor’u el birliği ile başarıya taşıyacaklarını söyledi. Fikstür ile ilgili düşüncelerini de söyleyen Karaman “17 takımla içeride ve dışarıda oynayacağız. Hangi takımla ne zaman oynayacağımızdan ziyade bizim sahada ne yapacağımız önemli. Biz sahada en iyisini yapmalıyız. Bunun için de son derece sıkı çalışıyoruz” dedi.

İHA