Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü teknik direktörü Hikmet Karaman, başkent temsilcisinin 1949 yılında elde ettiği şampiyonluğun tescil edilmesi gerektiğini açıkladı.

Radyospor'a verdiği demeçte, 1959 yılı öncesinde MKE Ankaragücü'nün elde ettiği 1949 yılı şampiyonluğunun tescil edilmesi gerektiğine inandığını ifade eden Hikmet Karaman, "1949 yılındaki şampiyonluğumuzun tescil edilmeli. Fakat bu bize yetmez bu şampiyonluk geçmiş de kaldı, yeni doğan çocukları Ankaragücü taraftarı yapmamız için yeni bir şampiyonluk da yaşamak gerek." dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert geçtiğimiz hafta içerisinde "1959 Öncesi Şampiyonlukları Bulunan Ankara Kulüpleri" toplantısı çerçevesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya gelmiş ve Başkan Koç ile Türkiye şampiyonluklarının neden Süper Lig'e dahil edilmesi gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunmuştu.