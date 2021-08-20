Süper Lig 'in 2. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Kayserispor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Kayserispor macerasına 1 puanla başlayan Hikmet Karaman, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kayseri şehrinin ve taraftarın futbol olarak yukarılara gitmesi gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik direktör, şu ifadeleri kullandı:

' 'Böyle oynayın canımızı alın' dediler'

"Altay maçından sonra Adana Demirspor maçı kolay değildi. Altay maçında meslektaşımızın 7 tane eksik oyuncusu vardı. 7 oyuncudan faydalanamadık. Bununla birlikte bu maçta 7 farklı oyuncuyla birlikte oynadık. Tabi 1-1 olunca bizim motivasyonumuzu pozitif yönde etkiledi. Kayseri benim şehrim. Bu şehrin, taraftarın futbol olarak yukarılara gitmesi gerekiyor. Kolay değil. Taraftarın maçtan sonraki söylemi çok önemli. 'Böyle oynayın canımızı alın' dediler.''









'Nokta transferler yapmak istiyoruz'

''Bugün teknik anlamda iyi başladık. Çok güzel gol attık. Golden sonra fiziksel tempomuzu ortaya koyup 2'nci golü düşünmemiz gerekirdi. Çok basit gol yedik. Bizim girdiğimiz pozisyonlar az da olsa daha netti. Biz iyi mücadele edersek rakip kim olura olsun farklı senaryo ortaya çıkıyor. Nokta transferler yapmak istiyoruz. Berna başkanımız bu konuda çok duyarlı. Sakat oyuncularımızın da takıma katılmasını bekliyoruz. Adana Demirspor iyi bir takım, onlara başarılar diliyoruz. Biz de Kayserispor'a başarı getirmek için elimizden gelen mücadeleyi göstermek istiyoruz"

'İbrahim Akdağ'ı burada uyarıyoruz'

''İbrahim Akdağ'a küçük parantez açıyorum. İçerde de dedim. Önemli bir oyuncu ama hakemle, başka işlerle uğraşmayacak. Gereksiz adama zart diye dalmayacak. Benim oyuncum. Oyuncumu koruyacağım ama bunları da söylemek zorundayım. İbrahim Akdağ'ı burada uyarıyoruz. Bugün 10 kişi kalmış olsak oyun çok daha farklı olabilirdi.''







