Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in bizzat telefonla arayarak, “Seni takımımda görmek istiyorum” dediği Kayserispor’un 10 numarası Deniz Türüç’le ilgili olarak hocası Hikmet Karaman konuştu. TRT Spor’un sorularını yanıtlayan Karaman, oyuncusunun takımdan ayrılmak istediğini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, “Deniz Türüç mental açıdan Kayserispor’a hizmetini doldurmuş bir oyuncu. Kendisiyle daha geçen konuştuk. Hedefinde büyük takımlara transfer olmak var. Anadolu takımlarında oynayıp milli takımlara gitmekle, büyük takımlardan gitmek arasında büyük bir fark var” yorumunu yaptı.

‘Ekonomik olarak rahatlatır’

Konuşmasına, “Deniz, büyük takımdan gittiğinde, daha fazla milli takımda formayı alabileceğini düşünüyor. Anadolu kulüpleri her sene bir futbolcu satmak zorunda. Deniz’in transferi ekonomik olarak kulübü de rahatlatır” ifadelerini kullandı. Alınan bilgiye göre Deniz’in, yönetimle bir araya gelerek Cim Bom’a gitmesi konusunda gerekli kolaylığın yapılmasını istediği konuşuluyor.

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