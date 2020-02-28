Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Hikmet Karaman, Galatasaray’ın galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Radyospor’a konuşan Karaman, “Ben Galatasaray’ın bu derece iyi pas yapıp geride oyun kuracağını düşünememiştim. Fatih hoca 2 değişiklik yaptı. Emre ve Adem’i oynatmadı. Fenerbahçe’nin oynadığı maçları izlediğinde, savunmada kaymalarda ve kademelerde büyük hatalar yaptıklarını görüyorsun. Servis yapan oyuncu Seri’ydi. Ben Seri’yi kapatırlar dedim ancak tam tersine Fenerbahçe geri çekilip rakibi karşıladı. Galatasaray rakip yarı alanda oynayınca etkili oldu” ifadelerini kullandı.

‘Belhanda’ya ters motivasyon’

Galatasaray’ın Yeni Malatya ve Alanya maçlarını izlediğini ve eksikleri olduğunu da kaydeden Karaman, şöyle devam etti: “Falcao dünyanın en iyi 10 forvetinden biri. Fatih Terim’e ben oynamak istiyorum dediği anda Falcao oynar. Belhanda neredeyse her iç saha maçında ıslıklandı. Fatih hoca onu deplasmanda oynatarak ters motivasyon yaptı. Belhanda ilk 30 dakika iyiydi. Pas bağlantılarını iyi sağladı...”

‘Seri’ye baskı gerekiyordu’

“Fenerbahçe daha başka oynayabilirdi. Önde basıp Seri’yi çıkarmayabilirdi ancak bunu yapmadılar. Tolgay savunmanın önünde hiç top çıkaramadı. Ersun hoca çark işlemeyince değişiklikler yaptı ancak Galatasaray o sırada oyun üstünlüğünü eline almıştı.”