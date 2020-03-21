Fenerbahçe'de corona virüs paniği yaşanıyor. Sarı lacivertliler, bazı basketbolcular ve idari kadroda corona virüs belirtilerinin olduğunu açıklamış, bu durum üzerine spor camiası geçmiş olsun mesajlarıyla Fenerbahçe'ye moral vermişti.

Bu isimlere Yeni Malatyaspor'un teknik patronu Hikmet Karaman da eklendi.

Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı lacivertlilere moral verdi:

Akla ve bilime karşı gösterdiğimiz bu direnç neden? Bir kez daha “keşke” diyor olmaktan dolayı üzgünüm. Kalbim Fenerbahçeli sporcu kardeşlerimiz ve de tüm kulüp çalışanlarıyla. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları dileğiyle... Geçmiş olsun Fenerbahçe.