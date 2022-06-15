“2017’de Rizespor ’la 1. Lig’de mücadele ederken Gremio’da Lincoln’ü izleyip, transfer etmek için girişimlere başladım. O dönemde takımın en önemli genç yeteneğiydi. Bu nedenle bize gönderme konusunda çekinceleri vardı. Bizzat ben görüştüm. Beni de araştırdılar ve sonunda kiralamayı başardık. O dönemde fazla bilinen bir oyuncu değildi, ancak Lincoln’ün yeteneklerini bilenler transferi gerçekleştirmemize çok şaşırdı, ‘Bu oyuncuyu nasıl getirebildiniz’ dedi. Lincoln müthiş yetenekli bir oyuncu. Rizespor’da beklenen etkiyi yapmamasının en önemli nedeni henüz 17 yaşında buraya gelmesi ve ligin sertliğine adapte olmakta zorlanmasıydı.”

‘Büyük katkı sağlar’

“Portekiz’de kendini buldu ve yeteneklerini gösterdi. Hâlâ genç, 23 yaşında. Fenerbahçe ve Jorge Jesus, bir sonraki seviyeye çıkması, patlama yapması açısından önemli bir şans. Fenerbahçe çok klas bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Duran top etkinliği, yüksek tekniği, paslarıyla arkadaşlarını kolayca pozisyona sokmasıyla takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.”