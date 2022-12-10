Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek final müsabakaları oynanırken, Brezilya, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı. Uzatmalara giden karşılaşmada ilk uzatma devresinde Brezilya, Neymar ile golü buldu. Uzatmaların ikinci yarısında 107. dakikada Hırvatistan da, Petkovic ile golü bularak durumu 1-1’e getirdi. Uzatmalarda eşitlik bozulmazken, müsabaka penaltı atışlarına gitti.

Hırvatistan yarı finale, Brezilya evine

Penaltı atışlarında ise Sambacılarda Rodrygo, Brezilya’nın ilk penaltı atışında kaleci Livakovic’i geçemedi. Marquinhos da attığı penaltı vuruşunda top direkten dönünce Hırvatistan 4-2 kazanarak yarı final biletini almış oldu. Hırvatistan, yarı finalde Hollanda'yı penaltılarda deviren Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Neymar, Pele’nin rekorunu egale etti

Maçın 105+1. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden Brezilyalı yıldız Neymar, milli takım formasıyla 77. golüne ulaştı. Neymar, kaydettiği bu gol ile Brezilya forması ile 77 golü bulunan Brezilya efsanesi Pele’nin rekorunu da egale etmiş oldu.





Hikmet Karaman'dan teknik analiz

Hırvatistan, kupanın favorilerinden olan Brezilya'yı devirip yarı final bileti alırken nefes kesen karşılaşmayı tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman, Fanatik okurları için değerlendirdi.

Brezilya o golü yemeyecekti!

Oyunun normal süresinde iki takım da çok kontrollüydü. Bizlere, top rakipteyken boş alan bırakmayan, orta sahaya kadar çekilip, alanlarını kapalı tutan bir oyun izlettirdiler. Zaman zaman Brezilya önde pres yapmaya çalıştı. Bu, takım presinden çok,Neymar gibi birkaç oyuncuyla yapılan bir pres oldu ve arkadan destek gelmedi. Brezilya, 1-0 öne geçtikten sonra ise o golü yemeyecekti.Hırvatistan, Brezilya'yı kendi alanında bekledi. Topu kaptıkları pozisyonlarda ise geçiş oyununu Kramaric'le yapamadılar ve ZlatkoDalic, bunu görerek Vlasic'i oyuna aldı. O değişiklikten sonra Brezilya bir türlü oyunun tam hakimi olamadı.





Vinicius'u erken aldı

Penaltılara gelince de; İspanya'nın, Fas karşısındaki görüntüsü gibi favori gördüğüm Brezilya da o anlarda sakin kalamadı. Tite'nin, Vinicius'u çok erken oyundan aldığını düşünüyorum. Vinicius, turnuva boyuncaNeymar'a destek veren, rakip savunma için tehdit bir isim. O kulübeye gidince,Hırvatlar sağ taraftan gelmeye başladılar.Hırvatistan, turnuva boyunca oyun ve pozisyon disiplinine sadık kaldı. Top rakipteyken kendi alanlarında kalabalık kaldılar. Sürekli topa pres yaptılar. Neymar'ı da, bu şekilde ceza sahası bölgesinde durdurmayı başardılar.

Brozovic her yerdeydi

Hücumda kontrolü rakibe vermediler. Livakovic'i, Lovren, Gvardiol ve Modric'le birlikte Brozovic harikaydı. Brozovic her yerdeydi. Perisic'in topa sahip olması, kolay kaybetmemesinini de unutmamak gerek. Brezilya, bireysel yetenekleriyle buraya gelmiş. Avrupa'da büyük hocalarla çalışan oyuncuları var. Ancak bu çeyrek finalde daha disiplinli olan, sahaya daha iyi yayılan, Brezilya'ya karşı topa presi çok iyi uygulayan birHırvatistan gördük.