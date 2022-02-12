Hikmet Karaman: 'Zor bir maçta 1 puanla ayrılmak iyi'

Karşılaşmayı değerlendiren Hikmet Karaman " Galatasaray 'ın psikolojik ve ligdeki durumuna bakarsanız, deplasmanda önemli bir puan. Galatasaray da bir çıkış arıyordu. Fenerbahçe maçını ve Galatasaray maçını aramızda bir kritik edeceğiz. Hafta sonu daha iyisini nasıl yapabiliriz konuşacağız."

"Galatasaray'ın psikolojik ve ligdeki durumuna bakarsanız, deplasmanda önemli bir puan. Galatasaray da bir çıkış arıyordu. Fenerbahçe maçını ve Galatasaray maçını aramızda bir kritik edeceğiz. Hafta sonu daha iyisini nasıl yapabiliriz konuşacağız."

"Fenerbahçe maçında kırmızı kart, Abdulkadir Parmak sakatlandı, Mane pozitif çıktı. 3 oyuncu kaybettik. 3 gün sonra Galatasaray maçına çıktık. Büyük kulüpler de kaldıramaz bunu. Hasarsız, skor almadan gitmek kolay değil." ifadelerini kullandı.