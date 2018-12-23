Hikmet Karaman: Zor bir deplasman oldu

Süper Lig'de BB Erzurumspor ile Kayserispor arasında oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan mücadelenin ardından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2018, Pazar 16:35
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Hikmet Karaman: Zor bir deplasman oldu

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

“Maçı 2-3 bölüme ayırabiliriz. İlk 45 dakika kontrollü oyun, biz golü bulduk. Golden sonra tartışmaya girmememiz gerekiyordu. 1-1 içeri girdik. 2 tane zorunlu değişiklik yaptık. Serumla oyuna çıkan arkadaşlarımız vardı. 50-75 dakika iyi bir baskı yedik. Bu baskıda net pozisyon vermemeye çalıştık. Baskı yerken 2 tane net pozisyona biz girdik. Oyun biraz daha dengelendi. Son 15 dakika iyi bir takım savunması yaptık. Uzatma bölümde en net pozisyonu verdik bana göre. En iyi pozisyonlarda birisi oydu. Zor bir deplasman oldu. Erzurumspor takımı ikinci yarı mutlaka takviyeler yapacaktır, lige de renk katacaktır.''

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