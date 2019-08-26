Hikmet Karaman: 'Zamana ihtiyacımız var'

Kayserispor, ligin 3. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketlerine geçti. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile devam etti.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2 maçta 1 puan aldıklarına dikkat çekerek, "6 puan da alabilirdik. 4 puan da olabilirdi. 2 maçta 1 puan topladık. Önümüzde Galatasaray maçı var. Dün Konyaspor maçında skorun 1-1 bitmesi bence aldatıcı. Oyunun gole kadar olan bölümünde Galatasaray takımının topa nasıl sahip olduğunu ve nasıl pas yaptığını gördük. Ama futbol bu, 1-0 yeterli olmuyor. Konyaspor da iyi mücadele etti. Özellikle defans oyununda. Mücadelesinin karşılığını da son dakika golü ile aldı. Esas olan Galatasaray'ın gücü" dedi.

Galatasaray ile Kayseri'de oynayacakları maça değinen Karaman, "Kendi eksiklerimizi teknik ve personel anlamında gidermeye çalışıyoruz. Bu hafta yeni gelen arkadaşlarımıza bakacağız. Kendi sahamızda ikinci maçımıza çıkacağız. Matematiksel olarak puanlarımızın daha yukarıda olması için çalışmalarımıza başladık. Gönül istiyor ki, takım kamplara yüzde 90 gitsin. En azından lig başlayınca yüzde 70 oranında hazır olunur. Aramıza 3 yeni isim daha katıldı. Yeni bir ekibiz. Zamana ihtiyacımız var. Cıvatayı bir yere sıkıştırmıyoruz. İnsanlarla çalışıyoruz. Hepsi farklı dillere, farklı anlayışlara sahip, farklı fiziki kapasitede olan kişiler. Bu sürecin 1 haftası, 2 haftası olmaz. Milli takım arası bize çok iyi gelecektir" diye konuştu.

Karaman, transfer ile ilgili olarak sorulan bir soruya ise, "Futbolda transfer bitmez. Sakatlık oluyor, giden oluyor. O yüzden transfer bitmez, bakacağız" diye cevap verdi.

İHA