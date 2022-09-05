Hikmet Karaman: Yılın transferi Batshuayi

Fenerbahçe uzun süredir gündemde olan forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, transferin son günlerinde Michy Batshuayi ile kadrosunu güçlendirdi.

Teknik direktör Hikmet Karaman, Hürriyet'e yaptığı açıklamada; "Pedro’nun çok önemli özelikleri var. Stoperleri arkasına alıyor, topu koruyor, dar alanda topla buluşabiliyor, stoperlerin arkasına koşup topu alabiliyor. Ben Pedro’nun çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Dikkat edin attığı goldeki vuruşu çok farklı. Sert vurmadı, yumuşakça köşeye bırakıverdi. Zaten o yüzden de bilinçli bir vuruş yaptığını anlatmak için parmaklarını şakağına götürüp ‘Bu bir zeka vuruşu’ dedi. Fenerbahçe’ye kesin yararı olacaktır." dedi.

Belçikalı forvetin transferini değerlendiren Karaman; "Fakat bence Fenerbahçe’nin asıl yılın transferi Barsuhayi’dir. Gerçekten müthiş bir oyuncu bana göre. Fenerbahçe durdu durdu en iyi transferini yaptı. Bizim maalesef Türk futboluna bakış açımız bu. Gol kaçırıyor diye çok eleştirildi. Ama Beşiktaş ’ta 14 gol attı 5’te asisti var. Bu az mı? Bir o kadar da gol kaçırdı. Oysa en önemli şey pozisyona girmektir. Fenerbahçe müthiş bir transfer yaptı." sözlerini sarf etti.







