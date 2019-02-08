Hikmet Karaman ve Ersun Yanal karşı karşıya

Kayserispor’un hocası Hikmet Karaman, Fenerbahçe’nin başındaki Ersun Yanal’la ilgili sert sözler söyledi.

İki sezon önce Rize’de küme düşerken, Trabzonspor’da Yanal’ın teknik direktörlük yaptığını hatırlatan ve olaylı Bursa maçını anımsatan Karaman, “Şimdi Kayserispor ile Fenerbahçe alt sıralarda. Bakalım malum şahıs (Ersun Yanal) aramızdaki maçta da yine tek değişiklik mi yapacak!” dedi.

Bu sözler üzerine ikilinin sahada nasıl bir tavır takınacakları da büyük merak konusu oldu.

İşte Ünal Karaman'ın o açıklamaları:

"Trabzonspor camiası ve taraftarı ile bir alıp veremediğim yok. Benim o zaman o sözü söylediğim tek bir kişi var. O söz de bana ait değil. Rizespor'un o dönemki başkanı benimle özel görüştü ve o sözü söylememi istedi. Ben de sözün nereye varacağını bilemeden o anki psikoloji ile çıktım kısa bir konuşma yapıp o sözü söyledim"

"Maçlar bitti. Biz küme düştük. Soyunma odasına girdim. Hemen telefonumu açtım. Trabzonspor maçının gol dakikalarına ve değişikliklerine baktım. O arada Trabzon'dan Trabzonspor camiasının içinden iki meslektaşım aradı ve teknik heyetle ilgili yorumlarda bulundu. Soyunma odasında oyuncularımın o halini gördüm. Başkan benimle özel görüştü ve o cümleyi söylememi istedi. Ben de Rizespor'un menfaatleri doğrultusunda sözün nereye gideceğini bilemeden, başkana da güvendiğim için çıkıp söyledim."

"Bu şehir bu günü unutmaz sözüm Trabzonspor camiasına değildi. Tek bir kişiyeydi. O kişi de kendini biliyor. Trabzonspor ile Rizespor arasında zaten bir sıkıntı var. Benim o sözlerim de bunların hepsinin üzerine benzin dökmüş gibi oldu. Trabzonspor, Karadeniz'in lokomotifi ve en büyüğüdür. Benim hedef tahtamda bir kişi var. Ama ben çalıştırdığım takım için ölüme giderim. O gün Rizespor'un menfaatleri için ölüme giderdim. Bugün de Kayserispor için giderim. Daha sonra bu cümle başka türlü anlaşılınca insan üzülüyor."

18. kez karşı karşıyalar

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele kadar iki takımın başında bulunan teknik direktörler arasındaki çekişme de önem arzediyor. Sarı Kırmızılı takımın başında bulunan Hikmet Karaman ile Fenerbahçe'nin başında bulunan Ersun Yanal, bugüne kadar birbirlerine 17 kez rakip oldular. Bu maçlarda 3 beraberlik çıkarken 10 kez Ersun Yanal 4 kez de Hikmet Karaman galibiyet aldı.

Hikmet Karaman, Ankaragücü'nün başında iken Ersun Yanal yönetimindeki Manisaspor'u 1-0, Gaziantepspor'un başında iken Ersun Yanal yönetimindeki Eskişehirspor'u 2-0, Kocaelispor'un başında iken Ersun Yanal yönetimindeki Ankaragücü'nü 4-0 ve yine Ersun Yanal yönetimindeki Denizlispor'u Adanaspor ile 3-2 yenmişti.

İki teknik direktör arasında oynanan 17 maçta Hikmet Karaman'ın takımları 21 gol artarken Ersun Yanal takımları ise 32 gol kaydetti.