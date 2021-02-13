Hikmet Karaman: Takımın mücadelesi beni umutlandırdı

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Zor bir maçtı. Oyunun 25'inci dakikasında Pazdan'ın kırmızı kart görmesiyle, uzatmalarla birlikte 75 dakika 10 kişi oynadık. Takımın mücadelesi beni umutlandırdı. Teknik anlamda önümüzdeki sürece iyi çalışıp, takımın oyun anlayışını geliştireceğiz. Daha fazla gol üreten, geçiş oyununu iyi oynayabilen, hücuma iyi çıkan, top kaybında da karşı presi iyi yapan bir takım olmak istiyoruz. Oyunu otomatik hale getirmek istiyorum. Beni duygulandıran bir taraf ise Hes Kablo Kayserispor'da Doğan'ı kalede görmek oldu. Onu ben takıma almıştım. Diğer genç oyuncalara ve Kayserispor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.